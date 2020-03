Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih nekoliko dana…

Na planinama je moguć snijeg. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu Bosne i na sjeveru i zapadu Hercegovine. Tokom dana u većem dijelu Bosne prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva očekuje se jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a dnevna od 9 do 16°C.

U subotu oblačno vrijeme s kišom, a u višim područjima susnježica i snijeg. Tokom poslijepodneva u većini područja prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna od 5 do 15°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slabe padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. U ostatku dana lokalno slaba kiša u Bosni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a dnevna od 3 do 13°C,piše Slobodnabosna

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do 2, a dnevna od 6 do 13°C.

