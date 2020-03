Ekonomski forum BiH 2020: Osnovni problemi zemalja Zapadnog Balkana loša politika i loše liderstvo.

Poručeno je kako hitno treba zaustaviti odlazak mladih ljudi, vrjednovati sposobnost a ne podobnost i shvatiti kako su osnovni problemi zemalja Zapadnog Balkana loša politika i loše liderstvo.

Kažu da sreća nema veze sa materijalnim bogatstvom, ali prosperitet jedne zemlje sa srećnim ljudima itekako je povezan.

“U ekonomiji se ne radi samo o novcu, nego o ljudima i njihovoj sreći. Otkako sam doputovao u BiH, divim se prirodnim ljepotama, ali najveća vrijednost ove zemlje su ljudi”, kazao je Johann Sattler, šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH.

U BiH, cijenjenje ljudi zbog njihovih sposobnosti, vrlo često jeste pitanje sreće. Stavljanje u drugi plan onog što se zove meritokracija, je važan ekonomski problem.

“Osnovni problem zemalja na ovom prostoru je u stvari loša politika. Liderstvo koje je zasnovano na nekom prošlom vremenu. Liderstvo zasnovano na strahu, na populizmu, na ignoranciji, na neznanju. Najgori učenici su postali profesori kada je riječ o politici u regionu”, kazao je Zlatko Lagumdžija, profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA.

“Prema istraživanju, tržište traži tri ključne vještine kod radnika. Kritičko mišljenje, sposobnost za rješavanje problema mladih, i timski rad. Da li obrazujemo kadrove sa ovakvim vještinama ili štampamo diplome sa datumom 30. februar”, upitao se Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

“Ideja je da se ekonomija podstiče i da onda dobri odnosi u ekonomiji podstiču politiku, a mi imamo ovdje taj retrogadni pristup gdje se to povezuje na jedan negativan način”, kazao je Mirko Cvetković, bivši premijer Srbije.

Pozitivnih najava ipak ima.

“Šta drugo reći nego da je to ukidanje taksi Kosova prema BiH. Naša saradnja je bila oko 120 miliona. Imamo problem ekonomskih ratova na globalnom nivou, nikakvi ekonomski ratovi na lokalnom nivou nam ne gode. Najviše roba ipak razmjenjujemo sa svojim susjedima”, kazao je Fadil Novalić, premijer FBiH.

“Mi samo zajedno možemo da budemo jaki, samo zajedno možemo da dijelimo evropske vrijednosti i samo u podjeli evropskih vrijednosti možemo da iskoristimo ono što su zajednički potencijali naših država, u svim sektorima ekonomije”, kazao je Filip Vujanović, nekadašnji predsjednik Crne Gore, prenosi N1.

Zajednička koordinacija je potrebna da živimo lakše, bolje, jeftinije; kroz promet robe kvalitetnije i kroz kretanje stanovništva lagodnije, zaključeno je na forumu. Ako uzmemo u obzir aktuelnu politiku stalnih podjela, mnogim građanima će se učiniti da će se takva koordinacija u BiH dogoditi narednog 30. februara. Ali, što bi rekli u Beču:

“As we say back in Viena, Nada umire posljednja”, kazao je Sattler.

