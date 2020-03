“Tegeltija ekspresno zatvorio brojne istrage protiv Dodika”

– Mislim da će biti problema da zakon dobije podršku u Domu naroda, jer ga kontroliše Dodik. On sam je rekao da to neće proći u Domu naroda. SDA je omogućila SNSD-u da ima četiri delegata u tom domu i sad im se to obija o glavu – kaže Mektić za “Insajder”.

On tvrdi da je poseban paradoks to što je lider SNSD-a, kako kaže, danas najžešći zaštitnik mandata sadašnjeg saziva VSTS-a i njegovog predsjednika Milana Tegeltije, prenosi “BN“.

– Dodik se ranije stalno deklarisao kako je on, navodno, protiv Suda i Tužilaštva BiH, kako je protiv Visokog sudskog i tužilačkog savjeta te da su to neustavne kategorije i institucije. Međutim, sada vidimo kako Dodik ogorčeno brani Tegeltiju i njegovu fotelju u VSTS-u, a brani ga zato što preko Tegeltije ostvaruje politički uticaj na cijelo pravosuđe.

Tegeltija je njegov čovjek, preko koga može direktno da utiče na konkretne predmete. Zato ga i brani i njemu jedan takav odgovara. Tegeltija je ekspresno zatvorio brojne istrage protiv Dodika koje su imale ozbiljan osnov. Tu, prije svega, mislim na istragu vezanu za Pavlović banku, gdje je bilo skoro nedvosmisleno to da je Dodik preko te banke oprao novac kojim je sebi kupio vilu u Beogradu – kaže Mektić.

Osvrćući se na izjavu predsjednika VSTS-a Milana Tegeltije da se oni koji kritikuju pravosuđe “na sav glas hvale kada dobiju presude koje idu njima u korist”, Mektić tvrdi da se predsjednik VSTS-a “hvata za slamku koja suštinski ništa ne znači”.

– Pravosuđe i VSTS se kritikuju zato što ništa ne rade. Šta to oni rade po pitanju korupcije i kriminala? Imamo katastrofalnu situaciju da u sudove i tužilaštva dolaze nekompetentni ljudi i gdje caruju nepotizam i korupcija – kaže Mektić u izjavi “Insajderu”.

