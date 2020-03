Sutra kiša, susnježica i snijeg

Jutro će biti oblačno, na sjeveru sa slabom kišom, a u centralnim predjelima je moguća susnježica, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno oblačno i dalje uz slabe padavine u centralnim i sjevernim predjelima, u nižim sa slabom kišom, a u brdovitim i na planinama moguć je slab snijeg, prenosi “Srna”.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do pet, na jugu do osam, a najviša dnevna od pet do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusa, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda BiH.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 sati: Bjelašnica nula, Kalinovik sedam, Gacko i Han Pijesak osam, Nevesinje devet, Sokolac i Mrakovica 10, Sarajevo i Bileća 11, Trebinje i Zenica 12, Mostar i Višegrad 13, Neum 14, Bihać, Doboj i Tuzla 15, Banjaluka i Bijeljina 16, Prijedor 17, Srebrenica 18, te Zvornik 19 stepeni Celzijusa.

