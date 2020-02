Milorad Dodik: “Neka prijete Inzko i Palmer, prošlo je vrijeme bonskih ovlasti”

– Incko čuje samo šta mi kažemo, a ne čuje kada oni kažu da će uzeti oružje i izazvati rat. Umjesto da poziva na dogovor i pita zašto smo nezadovljni odlukama Ustavnog suda BiH, on prijeti da će disciplinovati Republiku Srpsku, i to ne može. Borim se za srpske interese i nisam spreman da urušavam tuđe, a u BiH postoji interes Bošnjaka da eliminišu Srbe i Hrvate iz BiH i da je pribave za sebe i u tome im pomažu Incko i međunarodna zajednica tog karaktera – rekao je Dodik, piše “Srna”.

On je dodao da Incko i drugi stranci u BiH ignorišu dijalog u BiH, ustavna prava i Dejtonski sporazum, osnovne vrijednosti i prava i slobode vezane za slobodu govora, koji su osnovna stvar u Evropi.

– Oni bi za iskazanu javnu riječ zatvarali i proganjali ljude i sve bi drugo učinili samo da bi unitarizovali i centralizovali BiH, što znači da za par godina ili decenija ovdje neće biti ni Srba ni Hrvata. To je pokušaj stvaranja islamske države pod plaštom projekta koji se zove “Islamska deklaracija” Alije Izetbegovića – naveo je Dodik.

On je istakao da u tome učestvuje Incko koji je “plaćenik međunarodnog faktora koji pokušava da se dodvori Amerikancima kao što je Metju Palmer, koji prijeti“.

– Nije ovo prvi put da se meni prijeti, prijetili su mi i 2005. godine i mnogo moćniji od Incka i drugih visokih predstavnika koji su pokušali da razvlaste Republiku Srpsku. Borio sam se protiv njih, boriću se i protiv Incka i svakog ko napada i urušava ustavni poredak BiH, što radi Incko. On urušava ustavni poredak – poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je prošlo vrijeme bonskih ovlaštenja.

– Incko se pokazao kao izvršilac muslimanske politike u Sarajevu i Srbi nemaju povjerenja u visokog predstavnika. Visoki predstavnik se pokazao kao zlotvor prema srpskom narodu i prema Dejtonskom sporazumu, promijenio je mimo volje srpskog naroda i mimo procedura mnoge zakone i izvršio značajnu centralizaciju – rekao je Dodik.

On je poručio da to nije volja srpskog naroda, bez obzira što su to pokušavali da podvuku pod priču da su Srbi za to glasali.

– To je bio veliki međunarodni pritisak, a kada nešto uradite pod pritiskom, to se jednako smatra nelegitimnim kao i da niste dali saglasnost – pojasnio je Dodik.

On je dodao da nema nijedne priče o vojsci, ni o bilo čemu drugom, a da nije bilo strašnog pritiska na tadašnje političare koji su o tome odlučivali, bili oni današnja vlast ili opozicija, uvijek su se isto ponašali.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je da je Dodik “prešao crvenu liniju, najavivši da neće poštovati odluke Ustavnog suda BiH“.

