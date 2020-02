Milorad Dodik optužio Komšića, Radončića, Izetbegovića i strance da rade protiv RS i Vučića

Jučerašnji udruženi poduhvat Izetbegovića, Komšića i Radončića bio je očigledan napad i izliv mržnje prema Srbiji i njenom predsjedniku, prema RS-u i svemu onome što je srpski narod i njegova historija, prenose “Vijesti“.

Izjavio je ovo jutros lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

– Napad je orkestriran, prije svega, sa ciljem da se etablira nasilje koje se provodi putem institucija, koje su navodno dejtonske, a u suštini donose odluke koje su suprotne Dejtonskom sporazumu – rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, to je masovno činio visoki predstavnik, “a sada to čini Ustavni sud, koji naravno jeste dio Ustava i Dejtona, ali isto tako i imovina je riješena Ustavom i Dejtonskim sporazumom, i Ustavni sud donosi odluke mimo Dejtona“.

– Jučerašnji izliv mržnje prema Srbima, Srbiji, RS-u svakako govore o stanju u BiH. Napad na Srbiju i njenog predsjednika je pokušaj da se uruši Srbija, jer ona smeta Izetbegoviću i ostalima zato što je stabilna i pod rukovodstvom samog Vučića postigla je značajan napredak na međunarodnom, ekonomsko-finansijskom i stabilizirajućem planu – kazao je Dodik.

Njima, dodaje predsjednik SNSD-a, “najviše odgovara nestabilna Srbija, nejak predsjednik u Srbiji, i zato su raznim pričama o položaju i ulozi samog predsjednika Srbije pokušali tu vrstu destabilizacije“.

Svojatanje Banjaluke, kao šeher-grada, ocjenjuje Dodik, Izetbegoviću služi samo za zamajavanje njegovih podanika.

– Banjaluka nije nikada bila šeher, i neće ni biti. Banjaluka ne pripada Izetbegoviću, nego Srbima i srpskom narodu i RS-u – potcrtao je Dodik.

Banjaluka, dodaje, više pripada Vučiću i više podržava Vučića, nego što je ikada podržavala i što će podržavati Izetbegovića i njegove sljedbenike.

– Njihova politika jeste politika nastavka islamske deklaracije Alije Izetbegovića, koja je nametnuta i prihvaćena od strane jednog dijela međunarodne zajednice. Ta politika podrazumijeva, recimo, da pokušaj ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici prođe nezapaženo od strane Tužilaštva i Suda, a da se upravo oni jučer samo pozivaju na to da se prema Srbima poduzimaju represivne mjere putem Suda i Tužilaštva – naglasio je Dodik.

Vučić je, smatra Dodik, svojim nastupom u Beogradu jasno pokazao da je čovjek mira u regionu, i da je upravo Srbija faktor stabilnosti.

– Veoma je jasno iskazano njegovo opredjeljenje da treba sve raditi u okviru institucija sistema. Ali sve to nije dovoljno. Oni hoće da drže predavanje šta treba da radi predsjednik Srbije. Oni smatraju da su u RS-u neka politička nedonoščad koja čeka da im neko sa strane modelira ili da im ukaže na to kako oni trebaju da se ponašaju. To pripada jednom mentalitetu sećijske politike koja se vodi u muslimanskom Sarajevu, od strane muslimanskih predstavnika kakav je Bakir Izetbegović – dodaje Dodik.

U RS-u nema nijednog plana za secesiju, tvrdi Dodik, RS nije donijela nijednu odluku te vrste, prenose Vijesti.ba.

– RS ima legitimni cilj da putem svog djelovanja i aktivnosti preferira izvorni Dejton, izvorne nadležnosti i ono što piše u Dejtonskom sporazumu i dejtonskom Ustavu – naglašava Dodik.

Još je jednom ponovio da je BiH propala država koja opstaje zahvaljujući međunarodnim faktorima. Optužio je međunarodnu zajednicu da podržava muslimansku koaliciju koja je na bazi muslimanske deklaracije Alije Izetbegovića.

– Ovo je ključni trenutak za RS, jer mi se štitimo od uvođenja Islamske deklaracije. Naš primarni cilj je Srbija i više gledamo u nju nego u BiH. Ne znam šta je tu sporno – dodao je Dodik.

Ponovio je i kako su muslimani u Sarajevu oteli srpsku zemlju, a sada žele i Banjaluku.

Istakao je i da nikad nisu procesuirani oni koji su napali Vučića u Srebrenici.

– Vučić im je to oprostio ali srpski narod ne smije oprostiti – kazao je Dodik, prenose Vijesti.ba.

Optužio je uglednog profesora iz SAD-a Daniela Serwera da je uzeo pare od muslimana kako bi satanizirao Srbe i RS.

