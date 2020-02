Schwarz-Schilling: “Radi se na razaranju države BiH”

Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku da se bivšem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini i nekadašnjem njemačkom ministru za poštu i telekomunikacije u vladi Helmuta Kohla, Christianu Schwarz-Schillingu (CDU) dodijeli priznanje: “Počasni građanina grada Sarajeva”. U obrazloženju se, između ostalog, kaže da mu se nagrada dodijeljuje zato što se od 1993. borio za očuvanje BiH, a i danas se bori za njenu cjelovitost i teritorijalni integritet. Svečana plaketa biće mu uručena na Dan oslobođenja Sarajeva 6. aprila.

“To me jako raduje i čini ponosnim, posebno jer je to priznanje za moj angažman za ljudska prava koji je počeo 1993. godine, kada su ljudi u BiH, prije svega civili, ubijani i odvođeni u logore sličnim koncentracionim. Satisfakciju mi daje i to što je međunarodna zajednica ustanovila da se u BiH desio genocid”, rekao je Schwarz-Schilling za “Deutsche Welle“.

O logorima i strašnim masakrima nad civilima Schwarz-Schilling je, kako kaže, saznao iz izvještaja američkog novinara Roya Gutmanna. “Nisam mogao dopustiti da mi u Njemačkoj i Evropi, nakon Drugog svjetskog rata, to samo nijemo posmatramo i ništa ne poduzimamo da to spriječimo. Zbog toga sam imao nesuglasice sa kancelarom Helmutom Kohlom i napustio vladu.”

Priznanje u pravom momentu

Odluka da ga proglase počasnim građaninom Sarajeva je za ovog njemačkog političara i demohrišćanina veliko priznanje jer je, kako je naglasio, “došla u momentu kada se radi na tome da se razori međunarodno priznata država Bosna i Hercegovina”. “Stoga ja nastavljam svoju borbu i u tom svjetlu vidim ovo priznanje”.

Christian Schwarz Schilling osim što je bio visoki predstavnik u BiH, deset je godina kao međunarodni medijator za Federaciju i Republiku Srpsku obilazio opštine i gradove, sklapajući sporazume kojima se omogućavao povratak izbjeglica i prognanih, povrat imovine i davanje prava pripadnicima manjinskih naroda.

“Ja sam i danas jako aktivan u BiH i svakog mjeseca pišem kolumnu koja tamo nailazi na veliki odjek jer govorim samo istinu i ne vodim nikakve političke igre. Opasnost od podrivanja pravne države i demokratije od strane ekstremista i ultranacionalista u BiH je i dalje velika i to se mora spriječiti kako bi ova zemlja, skupa sa drugim državama Zapadnog Balkana, bila u stanju da ostvari cilj – ulazak u EU”, zaključio je Christian Schwarz-Schilling.

