I danas snijeg u BiH, padavine se očekuju i sutra

U jutarnjim satima susnježica ili snijeg.

Jutarnja temperatura zraka između -2 i 2°C, a dnevna do 10 stepeni.

U petak prije podne pretežno oblačno sa kišom u nizinama, na planinama sa snijegom. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U ranim jutarnjim satima očekuju se jaki, lokalno i olujni udari juga. Sredinom dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12, na jugu i sjeveru do 15 stepeni, piše “Avaz“.

