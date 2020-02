Savjetovali su mu da je lud ako se pojavi u emisiji s Dodikom: “Lajkujte, kačite i dijelite. Ko smije”

U ponedjeljak je u emisiji “Aktuelno” na RTRS-u gostovao Milorad Dodik, lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH. S Dodikom u studiju bilo je i četvoro novinara. Osim voditeljice emisije Marijane Đurđević, pitanja Dodiku su postavljali (ili su barem pokušavali postaviti) Dejan Šajinović iz banjalučkih Nezavisnih novina, zatim Davor Stanković sa ATV-a i Darko Gavrilović, šef dopisništva Srne u Banjoj Luci.

U pojedini trenucima bilo zaista degutantno i neugodno gledati spomenutu emisiju. Posebno kada je u pitanju “komunikacija” kolege Šajinovića i Dodika. Šajinović je u nekoliko navrata samo pokušavao postaviti pitanje “sugovorniku”, ali njegova pitanja (za razliku od onih koje su postavljale njegove kolege u studiju) Dodiku nisu baš najbolje legla, piše “Fokus“.

Emisiju možete pogledati na dnu teksta, a prije toga pročitajte šta je kolega Šajinović poručio na svom Facebook profilu dan nakon nimalo ugodnog gostovanja u emisiji “Aktuelno”:

“Elem.

Ako niste gledali sinoć na RTRS-u emisiju u kojoj su novinari trebali da vode civilizovani dijalog uz međusobno uvažavanje s predsjednikom Dodikom, niste ništa propustili.

Kolege novinari koji su se prethodno ljubazno zahvalili uredništvu RTRS-a na pozivu meni su takođe dobronamjerno savjetovali da ne idem i da sam lud ako se tamo pojavim, što se na kraju pokazalo kao tačno.

Odmah da kažem, koleginica Marijana je bila korektna, pitanja nismo dogovarali a rekla je da mogu pitati šta želim. Kolegama s ATV i Srne ništa ne zamjeram, pitali su šta su morali.

Problem je sagovornik čiji prag tolerancije ne prelazi iznad pitanja tipa “Gospodine predsjedniče, da li je tačno da ste vi najbolji i najpametniji, i zašto?”.

Tako, naprimjer, kad postavite pitanje zašto je sporno da SDA u program uvrsti BiH bez entiteta a nije sporno kada SNSD u svoj program uvrsti entitet bez BiH, budete optuženi da mrzite Republiku Srpsku i da ste „Bakirovac“. Ma nemoj mi reći? Ako pitate kako li ćemo javne resurse Republike Srpske zaštititi od političke korupcije koja služi da se kupuju glasači, opozicioni poslanici i stranci, odgovor skrene s teme da bi to bilo loše jer bi profesionalni menadžment ERS-a povećao cijenu struje za domaćinstva (WTF???).

Ako ukažete na Dodikovu pres konferenciju na kojoj slavodobitno najavljuje dijalog s ljudima s kojima se ne slaže, a onda bukvalno ne prođe ni minut pa ućutka kolegu Vladimira Kovačevića jer se s njim ne slaže, kakav je smisao svega? Ako pitate zašto političke elite u BiH već 20 godina svjesno kreiraju političku krizu, dobijete odgovor da je i u Njemačkoj „kriza“ jer se sad tamo traži nasljednik Angele Merkel. Što veli, BiH i Njemačka, tu smo negdje.

Ako kažete da se ljudi zbog ove situacije iseljavaju, Dodik vas informiše da ih se sve više vraća jer tamo gdje idu nije tako dobro. I tako dalje.

Da li je Dodik ikad i o čemu normalno razgovarao? Da li se iko sjeća intervjua, pres konferencije ili bilo kakve debate gdje je s uvažavanjem saslušao drugačiji stav?

A najvažnije od svega, g. Dodik mi ni u emisiji, a ni poslije u bifeu RTRS-a gdje smo svi zajedno prijateljski popili piće nije odgovorio na najvažnije pitanje:

Da li bi Bošnjaci mirno prihvatili otcjepljenje Republike Srpske? Da li bi Srbi mirno prihvatili ukidanje Republike Srpske?

Ili drugačije rečeno – Da li je na ovim prostorima moguće da ijedan narod ima ikakvu budućnost ako pored njega žive isfrustrirani ljudi koji misle da su njihova prava povrijeđena?

Dok mi na ovo pitanje konsistentno ne odgovori, s njim više nema dijaloga.

Pouzdano znam da je gospodin Dodik dobar čovjek koji bi krvi dao nekom ko je u potrebi. Ali gospodin Dodik je i dobar političar. Predobar. Đavolski predobar. Problem je samo što je to politika bez sadržine, sofisticirana mašina kalibrirana samo za to da izazove što veći emotivni efekat kod vlastitog i drugih naroda samo da se politička mašina nastavi vrtiti.

To što on radi, to po meni nije patriotizam. Ja sebe smatram patriotom jer za svoj narod želim ono što je dobro i realno provodivo, ma koliko to možda nekad bilo nepopularno.

Reći svom narodu istinu u oči, pa makar te i koštalo političke karijere, to je po meni ideal lidera, partriote, i nacionalnog heroja.

I da ne završim ovaj post s nekom patetikom tipa „ko zadnji iz ove zemlje ode neka ugasi svjetlo“ reći ću samo da je g. Dodik odraz svih nas u ogledalu.

On je samo osoba koja nas je sve dobro pročitala – i nas ovdje i strance tamo.

Lajkujte, kačite i dijelite. Ko smije”, poručio je Dejan Šajinović.

