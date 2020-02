Svetlana Broz: “Bila sam četnikuša, ustašica, balinkura”

“Sve sam mogla da budem, ovdje sam u BiH u nekim medijima bila baš proglašavana četnikušom. Valjda zbog toga što sam rođena u Beogradu, što govorim ekavicom, što se borim protiv fašista svuda i bilo kojih fašista”, rekla je dr. Svetlana Broz za “N1” navodeći da kada je počeo raspad Jugoslavije, shvatila je ko su bili zlikovci i počela govoriti protiv njih.

“Odmah sam počela da govorim protiv njih. Očigledno je što sam opstala da sam uspjela da postignem da me svijet toliko prepoznaje, da nemaju hrabrosti da me likvidiraju. To je najlakše – jedan metak i nema te više. Oni imaju sve, imaju novac, profesionalne ubice, sve mogućnost da te obezglave. Moraju znati da dok trajem, ja lajem”, poručila je Broz.

Doktorica bez posla u struci

Trenutno je u Sarajevu, gdje je dugo godina djelovala u okviru nevladinih organizacija radeći na projektima izgradnje mira i ljudskih prava. Svetlana Broz je liječnica, kardiologinja, specijalistica interne medicine – no, kaže, iako je godinama u BiH – nikad nije dobila poziv iz neke bolnice.

“Ne radim. Svoju kardiološku karijeru završila sam na VMA kada sam dala otkaz 1999. u oktobru i preselila se u Sarajevo. Nikada me niko nije pozvao iz neke bolnice. Teško mi je odgovoriti. Znam da ja nisam nikad otišla kod nekog direktora i rekla da želim da radim kao kardiolog zato što sam čula od ljudi iz grada kako imaju puno negativnih iskustava sa kolegama koji su tražili novac za ono za što su primali plate u bolnicama. To je nešto na što nisam mogla pristati, i to me odredilo da nikad nisam tražila posao u struci u Sarajevu. Zanimljivo je da niko nije sijetio se da me pozove”, kazala je doktorica Svetlana Broz, piše “N1“.

