Stiže drastična promjena vremena: Ipak neće izostati ‘babine huke’; Dolazi nam snijeg u martu

Nakon stabilnog i nadprosječnog vikenda, do kraja ove sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom i snijegom. Snijeg će padati na planinama, a od noći sa srijede na četvrtak snijeg je moguć i u nižim centralnim područjima. Uz padavine doći će i do osjetnijeg pada temperature zraka. Temperature zraka u jutarnjim satima u Bosni spuštat će se i ispod 0°C.

Jutarnje temperature zraka u prvom dijelu sedmice u Bosni varirat će od 2°C do 7°C, na jugu zemlje od 6°C do 10°C. U drugom dijelu sedmice jutarnje temperature varirat će -5°C do 2°C u Bosni, na jugu zemlje do 6°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 3°C i 9°C, u Hercegovini od 10 do 16°C.

U prvoj sedmici marta prema raspoloživim sinoptičkim kartama nastavit će se nestabilno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom. Više padavina prognozira se u centralnim, južnim i zapadnim područjima. Minimalne temperature zraka varirat će između -2°C i 5°C, a maksimalne između 4°C i 11°C, prenosi “Depo“.

Facebook komentari