Vrijeme danas sunčano, temperature i do 18 stepeni

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana slaba kiša je moguća na krajnjem sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 7 do 13, na jugu od 14 do 18 stepeni, piše “Avaz“.

Sutra će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom pretežno sunčano. Krajem dana i u večernjim satima naoblačenje u Hercegovini, što ponegdje može usloviti slabu kišu. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U srijedu pretežno oblačno. U centralnim i istočnim područjima Bosne poslije podne prolazno razvedravanje. Kiša se očekuje u Posavini, Krajini i ponegdje u Hercegovini.

U kasnim večernjim satima ili u noći sa srijede na četvrtak padavine u cijeloj zemlji. Kiša u nizinama, a u višim područjima susnježica i snijeg. Tokom noći snijeg i susnježica se očekuju i u nizinama Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 9 do 16.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i na sjeveru Hercegovine. U ostatku Hercegovine kiša. Tokom dana prestanak padavina i razvedravanje u Posavini i Krajini, a prema kraju dana i tokom noći i u ostatku zemlje.

Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 1 do 6, na jugu i sjeveru zemlje od 5 do 10.

Facebook komentari