Čampara: U maniru Milorada Dodika dovoljno je reći ‘Goodbye RS, welcome NATO’

Ministar unutrašnjih poslova FBiH i član Predsjedništva SDA Aljoša Čampara je u intervjuu za Oslobođenje govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH.

Obzirom da trenutno obavlja funkcije, federalnog ministra, kantonalnog zastupnika i delegata u Domu naroda FBiH jedno od pitanja je bilo i prima li pored plate paušale na drugim funkcijama.

-Ja sam profesionalno angažovan samo u ministarstvu i jedino tu primam plaću. Odrekao sam se prava na paušale u Skupštini Kantona Sarajevo i Domu naroda Parlamenta FBiH iz moralnih razloga- rekao je Čampara.

On je rekao i da se nova Vlada FBiH mora hitno uspostaviti.

-Nemoguće je postojeću Vladu držati do narednih općih izbora, to bi bilo izrugivanje demokratski provedenim izborima u BiH, pa i u FBiH. U Bosni i Hercegovini mora funkcionisati vladavina prava i vladavina zakona. U tom kontekstu, u Ustavu BiH, u njegovom članu 1.tačka 2. stoji: “Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora – naveo je Čampara i dodao:

– To su i evropske vrijednosti kojima težimo. Uslovljavanje formiranja Vlade FBiH ne samo da nema veze s tim vrijednostima, nego ozbiljno prijeti da blokira evropski put BiH. Na tome politički svjesno i predano rade samoprozvani promicatelji evropskih vrijednosti iz HDZ-a BiH.

Komentirao je i situaciju u Dom naroda po pitanju kluba Srba te da li je realna opcija da to mjesto pripadne SNSD-u.

– Dom naroda ima klub Srba, potpuno popunjen, no ono što nedostaje je predsjednik kluba, te kandidat iz reda srpskog naroda za potpredsjedavajućeg Doma. Naravno, oni će nominirati i potpredsjednika FBiH. To je stvar dogovora između njih u kojem učestvuje nekoliko stranaka koje imaju svoje predstavnike u klubu Srba. SDP ima najveći broj delegata u klubu Srba, potom stranke okupljene oko SNSD-a, pa onda druge stranke iz Goražda, dok SDA ima samo jednog delegata. Smatram da se mora napraviti međustranački dogovor za sve tri pozicije, dakle za predsjednika kluba, za potpredsjednika Doma naroda, kao i za budućeg kandidata za potpredsjednika FBiH. To ni u kom slučaju ne može pripasti SNSD-u – poručio je Čampara.

Na konstataciju da nerijetko u Skupštini KS, ali i Domu naroda raspravlja sa predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem i kolegama iz SDP-a, te pitanje postoje li tenzije i izvan skupštinskih klupa, on je odgovorio:

– Naravno da razgovaramo, razmjenjujemo mišljenja, iako se politički ne slažemo uvijek što je sasvim normalno. Ono što je važno jeste da težimo svi zajedno dijeliti minimum zajedničkih civilizacijskih vrijednosti kada su u pitanju velike stvari koje se tiču opstojnosti BiH kao države svih nas, a tenzije su sigurno manje izvan zastupničkih klupa.

On je otkrio i da se kontinuirano radi na popuni sastava policije, kako na nivou kantona, tako i na nivou FBiH.

– Policijski službenici odlaze u penziju i moraju se popunjavati novim kadetima. To je svakodnevni posao. On zavisi i od odobrenih sredstava u budžetima. Da bi ste imali dobru sigurnosnu situaciju i opremljenu policijsku strukturu morate izdvajati više sredstava u budžetu. Upravo na tom tragu FUP-u smo za ovu godinu u budžetu izdvojili dva miliona konvertibilnih maraka za opremu, te smo odobrili oko stotinu novouposlenih, pedeset odmah u Specijalnu policijsku jedinicu, trideset od prije u Jedinicu za podršku i dvadesetak da popune mjesta onih koji odlaze u penziju. Isto se mora uraditi i u kantonalnim ministarstvima. To je jedini put. Sigurnost, zdravstvo i obrazovanje predstavljaju najbolje investicije za stabilno i prosperitetno društvo – kaže Čampara

Govorio je i o predstojećim izborima za čelnog čovjeka sarajevske organizacije SDA, gdje je bio među nominovanim kandidstima.

– Istina, bilo je nominacija od nekih općinskih organizacija. Smatram da pozicija predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo nije baš privilegija. To je zapravo jako zahtjevna i odgovorna funkcija koja podrazumijeva puno rada i odricanja, posebno imajući u vidu nagomilane probleme u Kantonu Sarajevo. Odgovornost je tim veća uz činjenicu da postajete vlast u tom Kantonu, od koje se očekuje da rješava nagomilane probleme – rekao je Čampara i dodao:

– Kada govorimo o ostalim nominacijama, koliko sam upoznat, bilo je šest predloženih kandidata, a sada je to svedeno na dva kandidata što je i potvrđeno na kadrovskoj komisiji stranke. Ako me pitate kome dajem najviše šanse, moram reći da sam ja i do sada bio jasan u tome kako vidim novog predsjednika KO. Stranka demokratske akcije u Kantonu Sarajevo, koji je pokretač cijele države, mora dovesti mlađe ljude, kreativne, obrazovane, koji govore jezike, koji su se dokazali u bavljenju politikom, izvršnim funkcijama. Takvi ljudi trebaju predstavljati avangardu, trebaju pomiriti nacionalno i građansko i imati viziju Sarajeva kao evropske metropole, koju će u narednih deset godina težiti i ostvariti. Na koncu, treba gledati kome su građani na izborima ukazali najveće povjerenje, tj. birati onoga iza kojeg stoji neosporiva podrška baze, jer to je ono što je najvažnije.

On je naveo i kako su pojedini ljudi iz vrha stranke, pa i neki van stranke zloupotrebljavali centralu, prepadali ljude u bazi, govorili da je pitanje izbora predsjednika KO unaprijed dogovorena stvar, nudili gotova rješenja, što je potpuno protivno Statutu stranke i proklamovanim kongresnim dokumentima.

– Građani, članovi, spimpatizeri stranke to vide. Od autokratije i nametnutih rješenja nema sreće, to je kratkog daha, a onda vas ljudi kazne na izborima radi takvih poteza. Ne smijemo zanemarivati volju naroda i potcjenjivati narod, tj. naše građane. Ko god je to do sada uradio, taj se prevario – rekao je Čampara.

Prokomentirao je i aktuelnu političku situaciju u svjetlu zaključaka usvojenih u Skupštini RS.

– Evidentno je da vladajuća struktura u Srbiji generira većinu regionalnih problema, posebno kroz perfidnu podršku secesionistički i nacionalistički orijentisanim političkim liderima kao što je to Dodik u BiH. Oni su ti koji se stalno miješaju u unutarnja pitanja BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Kosova itd., a pri tome su sve zemlje regije zajedno mnogo jače i vojno i politicki od Srbije – kazao je Aljoša Čampara za Oslobođenje i zaključio:

– Ne bih ja puno komentarisao huškaške izjave koje dolaze iz manjeg bh. entiteta. U maniru Milorada Dodika dovoljno je reći – Goodbye RS, Welcome NATO.

