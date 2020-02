Senad: Otcijepi se, Mile! Dodik: Neću!…BiH će se raspasti. Senad: Povlačiš se Mile, povlačiš!

Koliko puta mi je prijetio? I šta je uradio? Nije ništa, neće ni sada! Palmer priča uspavanke, neće kazniti ni moje saradnike, on prijeti opozciji. Moju političku karijeru neće završiti stranci, već narod, kad me ne izglasa.

Gdje je referendum Mile? Bit će!

A gdje je onaj što je bio? Svakog 9. januara slavimo Dan RS-a, mi živimo referendum.

Plašiš se Amerikanaca, Palmera, pa se povlačiš?

Šta Palmer, šta? Ne plašim se! Koliko puta mi je prijetio? I šta je uradio? Nije ništa, neće ni sada! Palmer priča uspavanke, neće kazniti ni moje saradnike, on prijeti opozciji. Moju političku karijeru neće završiti stranci, već narod, kad me ne izglasa. Svi mi prijete, ali mi ništa ne mogu. Uništio sam opoziciju, to je moj posao! Otac Bogoljub je bio protiv toga da uđem u politiku, prenosi faceTV.

Senad: Da si ti poslušao oca Bogoljuba da ne ulaziš u politiku i da je Bakir poslušao oca Aliju da ne ulazi u politiku, mi uopće ne bismo imali problema!

Čim si došao u Predsjedništvo glavna tema ti je bila zastava?

Jesam, ne mogu tamo biti 2 zastave, BiH i FBiH, a RS-ove da nema.

Senad: Šta ti je to na reveru?

Dodik: Zastava RS, jel’ ti smeta?

Senad: Ne smeta. Da li bi tebi smetala zastava BiH?

Dodik: Ne bi.

Senad: Donesite mi zastavu!

Ustavni sud je okupacijski sud, strane sudije da odu. Neće biti državnog zakona o imovini, država BiH nikada neće imati svoju imovinu. Situacija nije ozbiljna, ali je kompleksna, političari nikada nisu ozbiljno razgovarali. Da Bog sačuva, ne znam kako će ovo sve na kraj izaći. RS je autonomija, nije država! Srbima nije sporno da je RS entitet i da je u sastavu BiH. S Bakirom nisam u koaliciji, ne podvaljujte mi. Nisam dao vlast PDP-u i SDS-u jer su sarajevski miljenici.

Ljudi se plaše rata, otcjepljenja Milorade, nervozni su?

Napadate samo mene, šta ako se ostvari Deklaracija SDA i entiteti nestanu? Možda se ostvari i moja ideja da BiH nestane, a RS se osamostali. BiH nema od proljeća naredne godine, to je moja procjena. O otcjepljenju nisam govorio, to je bilo hipotetički. Kad krene i ako ja budem vođa tog otcjepljenja, sve će biti javno. Možda je i najbolje da se podijelimo, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, brak koji ne funkcioniše se treba rastaviti. Zašto svi ne prihvate takav prijedlog?

Senad: Milorade, ne možeš se otcijepiti mirnim putem!

Dodik: Ko to kaže? Sve će biti mirnim putem, država će se mirno raspasti.

Senad: Da li vi, Hrvatska, bošnjačka, srpska strana imate dogovor o podjeli države?!

Ja nikada ne odustajem od svojih ideja, ako ne bude dogovora, neće biti ničega.

Nema ovdje rata, nijedan Bošnjak, Srbin niti Hrvat se ne plaše rata. Komšić bi se prvi zaletio u rat, ali nema nikakvu snagu. Političko Sarajevo nije jako, podaničko je, jadan Bošnjački narod s takvim liderima. Bakir sinonim za Bošnjačku reprezentaciju, zar iko od Bošnjaka vjeruje da je Bakir ozbiljan?

Senad: Pa ti dižeš njega kad padne Milorade, a on tebe?

Dodik: Ne dižem Bakira, ne znam ni ko je on, znam da je Alijin sin. Žao mi je što sam u ovakvom sastavu u Predsjedništvu. Komšić nema legitimitet, jajara obična, znam da me cinkao, šta drugo od njega očekivati. Tražimo novi dogovor za BiH, novi Izborni zakon, dogovor za Ustavni sud, za Sud i tužilaštvo BiH, novi dogovor za sve ono što je uništeno i derogirano odlukama visokih predstavnika.

Program reformi je partnerstvo sa NATO-om, ne integracija, garantujem vam, dat ću i stenogram da se uvjerite.

Ima Srba koje ne mogu vidjeti žive, bitange. Da Bog da onom smradu, zlotvoru, mešetaru Paddy Ashdownu zemlja kosti izbacila.

Senad: Preko čije zemlje će ići ruski gas? Preko državne ili entitetske?

Dodik: RS nikada neće provesti odluku Ustavnog suda BiH, gas ćemo provesti kroz RS-ovu teritoriju.

Senad: Znači li ti išta ime Entoni Sarkins, priča se da je on kreator tvog projekta?

Dodik: Ne znam ko je taj, ali ako me podržava, spoji me s njim.

Senad: Lajčak dolazi u BiH, bio je i u Crnoj Gori kad je proglasila nezavisnost, a sad dolazi kad ti prijetiš otcjepljenjem Milorade? On je tvoj.

Dodik: Znam da dolazi, ali on nije ni moj ni Čovićev čovjek. Okupacijske sile neće zauvijek ovdje ostati, Rusi neće nikada dominirati u BiH, ništa neće uraditi. Kod Putina sam išao malo, ne koliko sam trebao, a ići ću uvijek, kad god budem mogao.

Bosna nikad nije bila država!

Senad: BiH je država hiljadu godina! A čiji je onda kralj Tvrtko Milorade?

Dodik: Tvrtko je bio Srbin!

Senad: Čuj Srbin, Mile ne znaš historiju! Bila je država Milorade, država beton, a naš kralj Tvrtko, i moj i tvoj!

Dodik: Samo vi Bošnjaci možete progutati sve Miline gadosti, pa da vam onda postane miljenik. Milo dio Miloševićevog projekta, više se puta sastao s Karadžićem i Mladićem nego ja. Ohrabrivao me za nezavisnost RS-a. Nikad nisam bio s njim u nekom posebnom odnosu, a sve je puklo kad je počeo raditi protiv Srba i RS-a. Istina je da sam bio za nezavisnost Crne Gore, jer sam tražio više prostora za nezavisnost RS-a.

Senad: Mile, Milo Vam neće za života zaboraviti što ste pomogli nezavinost Crne Gore.

Dodik: On će izgubiti bitku protiv SPC-a, bit će žrtva.

Senad: Ne možeš se otcijepiti!

Dodik: Jel’ dosta više? Hajde kraj…

Facebook komentari