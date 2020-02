Smiljana Vovna: “Milorade, ja sam Tuzlanka koja voli ovu zemlju i druge nemam”

Tuzlanska profesorica sociologije Smiljana Vovna iz Gimnazije „Meša Selimović“ nerijetko adresira kritične tačke u političkim procesima BiH, te iskrenim osvrtima budi brojne pozitivne reakcije kako sadašnjih i bivših učenika, tako i brojnih kolega, prijatelja, sugrađana.

Profesorica Vovna se oglasila na svom Facebook profilu povodom izjave Milorada Dodika na skupu u Bijeljini na kojem pored ostalog istakao i navode kako je grad soli i okolicu do danas napustilo preko 85.000 Srba, piše “Tuzlanski“.

Status profesorice Vovne prenosimo u cijelosti:

“Radi istine, radi mojih učenika, radi svih onih koji nam broje krvna zrnca. Milorade Dodik, ja Smiljana od oca Dimitrija, rođena Tuzlanka bila i ostala u mojoj Tuzli. Nikada u ratnom periodu 92/95 nisam osjetila da sam nešto drugačija u odnosu na moje komšije u sugrađane. Naprotiv, zajedno smo dijelili ono malo hrane što smo imali. Bili smo u vještačkom zatvoru od grada 4 godine radi “tvojih” vojnika koji su pucali svakodnevno na mene i moju djecu. Diplomirala sam 1983. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i do rata nisam imala posao na neodređeno. Punih 10 godina sam čekala i onda u jeku rata u jeku “ugroženosti” i protjerivanja 1993 ,dobila sam poziv direktora Gimnazije Mirsada H.Halilovića da dođem i radim. Od tada do danas i nadam se do penzije. Zato,Milorade, nemoj da pričaš u moje ime, ja se od tvoje priče javno ograđujem. Ja sam Bosanka koja voli ovu zemlju i druge nemam. Ona je moja od Save do mora i od Drine do Une. Moja zastava je plavo žuta, ja sam ugrožena danas od tvoje i priče tvojih poslušnika. Ne činiš nam ništa dobro svim Srbima koji žive van tvojih zamišljenih entiteskih linija. Ugrožema sam od nacionalnih politika koje su dovele do rata i koje se vode poslije rata. Ali ne samo ugrožena od tvoje politike, nego i od politike SDA, HDZ, jer se ne uklapam u taj etnonacionlni milje koji vi vješto vezete sve ove godine.Doživjela sam intelektualnu ugroženost od kvazi intelektualaca,diplomaca i post diplomaca. Od politike koja broji stanovnike na stranački podobne i one druge. Mogla sam dobro unovčiti svoju nacionalnost ,pol i stručnost kod vladajućih partija ali nisam nikad. Moj tata me naučio da svako uveče legne na svoj jastuk i ujutro je sam ispred ogledala. Zato Milorade Dodik, ali i Bakire Izetbegoviću, Dragane Čoviću ne govorite u moje ime i ne pomažite mi molim vas nikad više. Ja sam u svom gradu, u mojoj Tuzli sa svojim sugrađanima, mojim đacima i hoću čistog obraza da stanem pred njih u učionicu jer vaša politika i retorika nije moja! Na kraju ono što je moje i što je svetinja svih nas Tuzlaka NIKO NIKO SAMO SLOBODA!!!”

