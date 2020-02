Nakon susnježice i snijega dolazi nam sunčano vrijeme

Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.

U petak u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa.

U subotu u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle ili niskih oblaka. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

