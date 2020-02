Zdravko Bumbulović, mladić s kruzera koji je bio u karantinu: Došao sam kući u Bosnu

Zdravko Bumbulović, mladić koji je bio član posade kruzera “Diamond Princess”, više od deset dana proveo je u karantinu, jer se posumnjalo da su neki od putnika upravo na toDiamond Princessm kruzeru zaraženi koronavirusom. Nažalost, ove tvrdnje su se nakon izvjesnog vremena pokazale tačnima.

Za “Avaz” Zdravko Bumbulović pojašnjava da je na kruzeru, od momenta kada se posumnjalo da su neke osobe zaražene ovim virusom, bio u ograničenom prostoru te da se samo s nekoliko svojih cimera družio. Međutim, kako kaže, sve je prošlo na kraju u najboljem redu.

– Bio sam član posade četiri godine i sada se radilo o ugovoru na devet mjeseci. Desilo se to u Japanu, međutim, ja sam nastavljao obavljati sve poslove. Ostali putnici su mirovali, a mi smo radili. Sada se osjećam odlično i to je najbitnije – istakao je na početku razgovora Bumbulović.

Prazni se brod

Kazao je da su ga testirali prije dva dana te da je test pokazao da je negativan na koronavirus.

– Kompanija me provela do aerodroma. Sjeo sam na avion i sletio sam u Beograd, a sinoć sam došao u Bosanski Šamac. Sada sam kući i imam dokumente da sam negativan na koronavirus. Oni koji su negativni jučer su raspušteni. Neke su puštali jučer, a neke zadržavali. Sutra se sve to zadržava i prazni se brod – istakao je Bumbulović.

Istakao je da su svi putnici skoro pa svakodnevno testirani te da, kada je riječ o državljanima BiH, nije bilo zaraženih.

– Iz BiH i Srbije na kruzeru je bilo 14 ljudi, od kojih dio njih poznajem. I zaista je bitno kazati da niko, ali baš niko nije bio pozitivan na koronavirus. Imam državljanstvo BiH i Srbije. Moram kazati da je veliki broj ljudi koji su državljani nekih evropskih zemalja negativno na koronavirus. Mislim da je oko 350 osoba zaraženo, a brod je imao oko 3.700 putnika i članove posade. Oni koji su bili u kontaktu sa zaraženima su bili pod stalnim nadzorom. Oni su sve znali i kamere su ih pratile. I kada mislite da ne prate, oni prate situaciju – dodao je Bumbulović.

