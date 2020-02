Valentin Inzko: “Neće biti referenduma, ako ga i bude neće važiti”

Crvena linija?

“Otcjepljenje bi bilo prekoračenje crvene linije, a međuentitetska linija nije nikakva granica nego linija u Hrvatskoj kao što imamo među županijama, kao i pokrajine u Njemačkoj. Ali sve je to BiH koja vuče svoje teritorijalni suverenitet i ne smijemo zaboraviti da je BiH primljena u UN kao jedinstvena država 1992. godine, zajedno sa Slovenijom, Hrvatskom. Sve su primljene isti dan u UN i to je oslonac i temelj za BiH. Unutrašnje granice su se mijenjale u Dejtonu, ali samo unutrašnje”, dodao je Inzko, piše “N1“.

“Ubijeđen sam da do toga referenduma neće doći, zbog prošlosti. Čak i ako bi se referendum desio ne bi imao zakonske validnosti”, istakao je.

Kazao je da je svjestan da su neki građani razočarani jer “ne nastupa tvrđe”.

“Znam da su neki građani razočarani što ja ne nastupam tvrđe, sjećaju se Ashdowna. Tada je bila druga atmosfera, međunarodna zajednica je bila mnogo prisutnija. Kada su domaća rješenja dobra, ona su najbolja i najtrajnija. Dobijam puno pisama, posebno iz USK jedna gospođa mi se obratila koja pita treba li da se odseli kod svog sina u Tirol. Rekao sam joj da situacija jeste nestabilna politički, ali je stabilna sigurnosno i da se ne seli kod sina”.

“Svaki rat je počeo riječima. Što se tiče stranih sudija, to je izvorni Dejton koji su svi potpisali. Zašto bi mi imali nešto protiv nekog stranca, svi žele u EU. Nedavno je bio tu gospodin Priebe, uradio je analizu u pravosuđu, i on je stranac i uradio je to za našukorist, da bi nam pomogao”.

Inzko je kazao da bi se ukidanjem stranih sudija promijenio balans.

“Ako bi se sudije ukinule, balans ne bi bio isti i morao bi se mijenjati Dejton. Došlo bi do Dejtona 2”.

Korištenje bonskih ovlasti?

“Imao sam veliku želju. Ja bih želio da bude 40 posto žena u politici. Taj zakon su primili domaći političari i nikad ga nisu primjenili. One bi mijenjale stvari, nisu toliko nacionalistički orijentisane i one bi mijenjale stvari”.

