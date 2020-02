Komšić: Nema popuštanja ni Ustavnog suda po želji Beograda

a za šta je dobio i podršku SPC-a i srbijanskih vlasti.

– Srbijanski sveštenici nemaju ništa s našim Ustavnim sudom. Što se tiče gospodina Vučića, ni on ne bi trebao imati ništa s Ustavnim sudom BiH, pa ipak vidim da sebi daje zapravo da on tu nešto komentira, da prebrojava muslimane i nemuslimane u Sudu. To je samo po sebi skandalozno. Pročitao sam da je u Beogradu savjetovao Dodika da glede Ustavnog suda i stranaca u njemu, koje sada problematiziraju, sve rade legalno. Znate šta to znači? Da nastave vršiti pritisak s ciljem odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, pa da se onda na potpuno legalan način potkopava država BiH. Nema Ustavnog suda po želji Beograda. Taj film neće gledati. U uvjetima kada još nisu provedene presude Evropskog suda za ljudska prava, u uvjetima kada neko najavljuje secesiju, u uvjetima kada predsjednik VSTV-a kaže da će se povinovati političkoj volji političara iz manjeg bh.entiteta, a ne Ustavu i zakonu, razgovarati o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH je nemoguće. Zar zaista misle da je ovdje neko naivan pa će nasjesti na priču kako BiH nema puni suverenitet jer ima strane sudije u Ustavnom sudu. Neće proći nikakve izmjene Zakona o Ustavnom sudu na tragu takvih rješenja. To neka im bude jasno. Uopće nas ne zanimaju prijetnje koje povodom toga upućuju – kazao je Komšić,piše Avaz

