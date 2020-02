Pokrenuta peticija kojom se traži da Inzko nametne zakon o zabrani negiranja genocida

Inicijator peticije na web stranici change.org je KLUB 100-PLUS.

U obrazloženju peticije su naveli sljedeće:

“U skladu s evropskim standardima KLUB 100-PLUS pokreće ovu peticiju u kojoj od visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka traži da po hitnom postupku, a najkasnije do 11. jula 2020. nametne zakona o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini.”

Kako je istaknuto, Bosni i Hercegovini je odavno potreban ovaj zakon.

“Nažalost sve do danas, nakon skoro 25 godina od genocida u Srebrenici, vlasti u Bosni i Hercegovini to evidentno nisu u stanju učiniti. Donošenje zakona o zabrani negiranja genocida je obaveza Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Međutim, zbog specifičnosti političkih odnosa i nedostatka političke volje to je za sada teško očekivati. Uz to, negiranje genocida je osnova za narušavanje sigurnosti i političke situacije u zemlji”, ocijenili su u KLUB 100-PLUS.

S obzirom na prethodno naglašeno, pozvali su Inzka da, kako je napisano, oktroira-nametne spomenuti zakon. Peticiju je do sada potpisalo skoro šest hiljada osoba.

KLUB 100-PLUS je sebe predstavio kao građane i prijatelje Bosne i Hercegovine iz cijelog svijeta. Poručili su da im je cilj da postanu KLUB 100.000 – potpisnika ove peticije, prenosi “Radiosarajevo“.

