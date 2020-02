Antifašisti nakon napada nastavili svoj marš

”Živimo u vrijeme kad se pitamo i ne znamo da li je Mostar raj ili pakao. Srećom živimo i ove dane 75. godina obilježavanja oslobođenja Mostara, kad smo se okupili u ovolikom broju iz svih dijelova bivše Jugoslavije. Opstajemo i ostajemo u vremenu kad bi najradije da nas pobrišu, ali evo čitavih sedam i pol decenija postojimo i djelujemo. Svako vrijeme nosi dobre ljude i još bolja njihova djela”, kazao je Milan Račić, predsjednik komisije za dodjelu nagrade nositeljima tih vrijednosti, piše “Klix“.

Stoga je kako je naglasio posthumno nagrađen Srđan Aleksić koji je kao ističe u svakom čovjeku vidio samo čovjeka, te je 21. januara 1993. godine spašavajući svoga druga Alena čiji je jedini grijeh bio u njegovom imenu, od četvorice pomahnitalih vojnika pretučen, da bi se od zadobivenih rana 27. januara Srđan vinuo u nebo.

”Imao je 26 godina a njegov otac je napisao da je umro vršeći svoju ljudsku dužnost. Ponosni smo da u vrijeme kad negatori svega dobroga pokušavaju da sve prekroje i preinače dodjeljujemo posmrtno ovu mostarsku četrnaestofebruarsku nagradu Srđanu Aleksić, kazao je Račić.

Ovogodišnji dobitnici Februarskih priznanja su i Ferid Buturović, Edin Zagorčić, Miralem Džajo, Dragan Markovina te dnevni list Oslobođenje, SPDK Prosvjeta i Crveni križ Mostar.

Svečanost je uveličao zbor Zahumlje iz Nikšića (Crna Gora), Alma Čaradžić i zbor O.Š. Bijelo Polje Mostar, a uz brojne govore prisutnima su se na Partizanskom spomen-groblju obratili predstavnici antifašista iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Pred oko 2000 okupljenih građana su podsjetili da je antifašizam jedine ideje koja može okupiti i sačuvati sve zajedno i ideje koja je stvorila modernu BiH.

Predsjednik Udruženja antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata (UABNOR) Mostar Sead Đulić je podsjetio na povijesna događanja, te se prisjetio i onih koji su živote dali za slobodu.

”Opet smo dočekani s grafitima, ali to smo i očekivali. Znamo koji centri moći kažu da se ovdje nešto smije ili ne smije odnosno može ili ne može. Nisam bez veze rekao da je ovaj grad okupiran od ljudi i politika koji ne misle dobro narodima koji ovdje žive. Oni se danas nas plaše. Sve što rade proizilazi ustvari iz njihovog straha. Mi nosimo ideje budućnosti i zajedništva, dok oni žive sa idejama daleke prošlosti i tu dolazi do problema. Slavimo danas slobodu. Razgovaramo o budućnosti nadahnuti idejama, snagom, voljom i optimizmom ljudi koji ovdje leže. To je naša priča”, poručio je Đulić na partizanskom spomen – obilježju u Mostaru.

No, podsjetimo da ove godine, kao ni ranijih svečanost nije prošla bez incidenta.

