Mektić: “To državno zemljište neće dobiti ni BiH kao država, ni RS”

Naveo je kako neće poštovati odluku „o kojoj govori Milorad Dodik“.

Radi se o odluci zvaničnika iz RS da će obustaviti rad u odlučivanju o bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa BiH do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH.

„Sporna je, navodno, odluka Ustavnog suda BiH vezana za knjiženje poljoprivrednog zemljišta“, kazao je Mektić, piše “Radio Sarajevo“.

Po njegovim riječima, RS da je htjela i Milorad Dodik da je htio, imali su vremena da riješe taj problem.

„Uđimo u istoriju svojine tog zemljišta pa ćemo vidjeti da je to zemljište negdje do formiranja nove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije bilo u privatnoj svojini, pa je onda to tadašnja vlast otimala od građana, nacionalizacijom ili uzimala imovinu onih koji su odselili s ovih prostora. Zašto RS nije izvršila, nakon 30 godina, restituciju tog zemljišta, vratila ga njegovim vlasnicima, nasljednicima ili već kome i onda mi uopšte ne bi došli u ovu poziciju u koju smo došli“, smatra Mektić.

Navodi da je trebalo donijeti zakon o restituciji, to zemljište vratiti stvarnim vlasnicima, njihovim nasljednicima i „mi ne bi bili u tom problemu“.

Istaknuo je da je to jedan od razloga zbog kojeg će on glasati i učestvovati u radu komisija i parlamenta.

„Drugi razlog, Milorad Dodik manipuliše. On će pristati na ovo, samo traži formu. Sjetite se situacije oko NATO-a. Koliko je ‘vukao’ problem NATO-a i onda na kraju kad je vidio da stvarno ne može sjesti u fotelje u institucijama BiH, potpisao ANP i otvorio vrata NATO-a i mi smo jednim korakom u NATO-u“, kazao je Mektić.

On smatra da Ustavni sud nije dobro sagledao ovu situaciju jer se, kako kaže, „morala izvršiti restitucija tog zemljišta i to zemljište vratiti stvarnim vlasnicima“.

„Mislim da sud nije uobzirio istoriju, odnosno genezu kako se došlo do ovog zemljišta koje se prenosi sada u državno vlasništvo po odluci suda. To je nečije zemljište, tu postoje vlasnici, tu postoje nasljednici, postoje ljudi koji ostavruju pravo na to zemljište. Jedini izlaz iz ove situacije, pošto je odluka Ustavnog suda donesena, da se donese vrlo kratak i razumni rok da se to zemljište, putem restitucije, vrati vlasnicima, nasljednicima ili ljudima koji raspolažu pravom na to zemljište. Tako da to neće dobiti ni BiH kao država, ni RS, ali će dobiti vlasnici, oni od koga je ta zemlja oteta“, naveo je Mektić.

Ponovio je da je to zemljište oteto od nekoga dekretima, zakonima, itd., te da je „sada restitucijom to trebalo vratiti stvarnim vlasnicima“.

Upitan ima li kritike u svojoj stranci zbog ovakvih stavova, odgovorio je da nije ni sa kim kontaktirao, te da se jučer oglasio putem Twitera i rekao da će glasati i aktivno raditi i u komisijama i u parlamentu.

