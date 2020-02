“Putin preko Čovića i Dodika želi destabilizirati BiH”

Gost u studiju TV “Hayat” bio je i kolega novinar Avdo Avdić.

“Oni su u raljam osoba koji se bave kriminalom. Milan Tegeltija je izjavljivo da nema obaveze prema Državnom parlamentu, a sada ima prema RS -u. Problem je što se i strane sile miješaju u BiH, poput Ruske federacije, koja pokušava destabilizirati BiH. Ustavni sud BiH je zabranio održavanje referenduma o RS, a Dodik ga je sproveo, nakon toga Tužilaštvo BiH na kraju kaže da nema osnova da se provede istraga Dodika zbog toga”, pojasnio je Avdić.

“Ne mislim da će se nešto stvari promijeniti. Pogledajte danas Hrvatska donira opremu BiH, ali donira kantonima u kojima ima najviše Hrvata. Hrvatska je već odavno pod velikim ruskim uticajem, jer oni ne žele da BIH postane članica NATO -a, zato oni imaju bliske saradnike. Putin preko Čovića i Dodika želi da destabilizira BiH, i mene sve ovo zabrinjava. Pogledajte promet roba iz naše zemlje, graničnom policijom upravlja HDZ – ovac, kao i carinom. HDZ – ovi kadrovi kontrolišu i energetski sektor, kao i Dodikovi. I nadalje u svim ključnim institucijama oni imaju kontrolu”, pojasnio je Avdo.

Prema njegovom mišljenju sve ovo je posljedica formiranja Vijeća ministara BiH.

“Non – stop sam govorio da je ključna stvar da se to ne uradi, ali je bilo pritisaka s drugih strana. Bio je problem to što smo u prošlom sazivu imali dvije trečine srpskih predstavnika koji nisu blokirali. Dragan Mektić je danas glasao naprimjer, i zato je to bila greška. Svi oni iz EU koji su to inicirali treba ih pitati zašto su to radili, kako bi Bosnu odveli u propast”, pita se Avdić.

