Zeničke porodilje na ulici: Stvarno nema smisla da naša djeca trpe

Nakon radnika Zenicatransa, i porodilje sa bebama ispred Gradske uprave u Zenici. Traže da se usvoji budžet, da se nastavi isplata naknada, da ne kasne uplate. Politika ih ne zanima

“Nećemo ništa da čekamo, hoćemo da nam se naša situacija riješi. Stvarno nema smisla da naša djeca trpe to da nemaju hranu, da nemaju pelene, da mame nemaju pare za sirupe, sezona je gripe, sva djeca su bolesna. Znači, molimo vas sviju, sjedite i dogovorite se već jednom. Ne interesuje nas ko je kriv, krivi ste za nas svi”, kazala je Dženana Džampo, piše “N1“.

A za gradonačelnika Zenice krivi su drugi, prije svih SDA. Javno je na stranici inicirao održavanje sjednice na kojoj će se raspravljati o budžetu. Neće kaže da bude nelegalnih radnji

“Najgore mi je zbog ljudi koji su dobili iz Federacije za liječenje. Bolest ne može čekati. Oni to namjerno rade, ne mogu mi drugačije ništa. Da ja to potpišem, da se sažalim i da idem u zatvor. Ako ste za to, ja Boga mi nisam. Ne mogu”, istakao je Kasumović.

Iz Gradskog vijeća poručuju da se sjednica ne može zakazana ad hoc. Postoje procedure i ona može da se zakaže najranije sedam dana prije održavanja sjednice.

“Imaju zakonske procedure, to je sedam dana i to gradonačlenik zna, to smo mu rekli. Nekoliko puta smo izmanipulisani. Mi to sebi više ne možemo dozvoliti”, kazala je Diana Bešić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenice.

A nesloga u Gradskom vijeću ne zanima porodilje u Zenici. One kažu da su potrebe naknade kako bi zadovolji svoje potrebe i potrebe svoje djece. I zbog toga kažu, ništa ne može da čeka

“Imate naknade kategorije koje su ovdje najugroženije. To jest, porodilje kojoj muž ne radi ili ima minimalnu platu. Ja mislim da je njima odobreno oko 130 maraka. Njen muž treba da ima 400 maraka, otprilike, nešto je manja minimalna plata, a ona 130 maraka, to je 530 maraka. I to je malo. Sada možete zamisliti bez to 130”, kazala je Nerma Kadrić.

U prozvanoj SDA kažu da se sve vrti oko Zenicatransa. Tvrde da gradonačelnik namjerno odugovlači usvajanje budžeta do 31. marta, kako bi nametnuo svoj budžet, bez amandmana koji se tiču ovog preduzeća i drugih potreba grada.

“To su sve važne stvari koje gradonačelnik ne želi da uvaži i ne želi da dostavi zakon. On krši član 17. Zakona o principima lokalne samouprave koji nalaže da se dostavi budžet poštujući budžetski kalendar. On je probio apsolutno sve rokove i nije dostavio budžet”, kazao je Nezir Pivić, SDA Zenica.

A Kasumović poziva građane Zenice da ne plaćaju ono što ne moraju plaćati u gradu dok se ne riješi situacija. Sve je u rukama predsjedavajuće Gradskog vijeća koju je pozvao da do petka zakaže sjednicu o budžetu.

