Kišovito, ali toplo vrijeme narednih dana

Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremene i slabe kiše može biti ponegdje u Hercegovini. U večernjim satima kiša je moguća na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, piše “Avaz“.

Vjetar umjeren, u većem dijelu Bosne povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu i sjeverozapadu zemlje od 3 do 9, a dnevna od 6 do 12, u sjevernim područjima Bosne do 17 stepeni.

Sutra pretežno oblačno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. U višim područjima je moguća susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15.

Dan nakon, jutro umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana sunčanije. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stepeni.

