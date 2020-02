“Ovih dana sam dobio jedan snimak iz kuće od Mutapa, tu je Alisa sa roditeljima i govori: ‘Ko je vama rekao da nas je udarilo auto?’ Ja posjedujem taj snimak. dvokat će odlučiti šta ćemo od snimka, da li ćemo ga predati u Tužilaštvo, meni je to dovoljno. U MUP-u su sakrivali dokaze, brisali poruke iz Dženanovog telefona, to su mi priznali. Časni sudija je presudio da je Dženan ubijen a ne da ga je udarilo auto”, kazao je Muriz.

Tvrdi da je dirnuo u osinje gnijezdo, ali da se ne boji i da će ići do kraja.

“Borba ide dalje, pa koliko god trajala. Niko pored mene nije siguran, taknuli smo i osje gnijezdo ali me nije strah. Krunić u Banja Luci nije primio prijetnju, pa je likvidiran. Oni su na sve spremni. Svakako ne spavam po noći, samo neka me udare iza leđa kao što su Dženana. A oni su spremni iza leđa udariti. Ali nema veze, meni nije žao, ako me niko ne spriječi do kraja ide ova borba i znaće se ubica. Nije sada bitan ubica”, poručio je Memić, piše “Fokus“.

Na pitanje od koga dobija prijetnje, Muriz odgovara da postoji “najopasnija stranačka tajna policija”.

“U Sarajevu postoji tajna stranačka policija i oni su spremni na sve, ali spreman sam i ja”, rekao je Memić.

Njegovo obraćanje pogledajte u priloženom videu:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

loading...

Facebook komentari