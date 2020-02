“Sada nudim platu od 1.000 KM, ali opet nema radnika, sve se razbježalo”

Na svim internet-stranicama, ali i Facebook grupama, na stotine je oglasa u kojima ugostitelji vape za radnicima.

Međutim, stvarni razlog toga je, kako kažu nezaposleni, to što su premalo plaćeni, piše “Avaz“.

“Radno vrijeme je 12 sati svakog dana, većinom šest dana u sedmici. Neki prijavljuju radnike, a negdje se radi nacrno. Opis posla je šturo naveden, većinom traže da se radi na više pozicija, odnosno da budeš i šanker, i konobar, i čistač. Na sve to nudi se plaća od 450 do 600 maraka. Ko imalo cijeni sebe, neće pristati na to robovlasništvo”, rekao je Damir V., koji, i pored dugogodišnjeg konobarskog iskustva, ne može pronaći posao koji je, kako kaže, “pošteno plaćen”.

Podaci sa stranice Plata.ba kažu kako je prosječna plaća konobara u 2019. godini bila 607 KM, kuhara 734, a čistačice oko 900 maraka.

Predsjednik Saveza samostalnog sindikata BiH Selvedin Šatorović, rekao je kako će država, ukoliko se ne promijeni praksa, ostati bez ugostitelja, koji većinom odlaze u Hrvatsku, ali i dalje.

“Brojni konobari i kuhari tokom ljeta u Hrvatskoj zaradili su više nego što bi kod nas zaradili za dvije godine. Upravo zato tražimo da država napravi promjene”, rekao je Šatorović.

I vlasnik kafea “Rio” iz Bihaća muči se s problemom pronalaskom konobara. Prošle godine je, kako je kazao, imao tri konobara, koji su imali osnovnu plaću od 400 KM.

“Sad nudim 1.000 KM i nemam radnika. Sve se razbježalo”, kazao je vlasnik kafića.

loading...

Facebook komentari