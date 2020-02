Zima još nije gotova, iduće sedmice na pomolu snijeg

U subotu će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Jutarnja temperatura od – 7 do 0, na jugu od – 1 do 4, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu od 5 do 11 stepeni.