Romanijska sela zatrpana snijegom

Kako piše “N1” u selu Kaljine veliki problem je nedostatak vode i električne energije.

– Juče sam do sela mogao doći sa malim autom, ali sam morao pobjeći da me ne zatrpa. To se sve do jutros desilo. Vidjeli ste koliki su smetovi, imaju po metar i po, dva – rekao je Nenad Krsmanović iz sela Bijela Voda.

Više od 100 trafostanica je van funkcije. Obzirom da nema vode na Sokocu ali i okolnim selima, mehanizacija je usmjerena ka izvorištu Bioštice javlja Starčević, te dodaje očekuje pun angažman mašina na čišćenju snijega nakon što se problem vodosnabdjevanje riješi.

Na koncu, ključni prioritet nadležnim na Romaniji zbrinuti bolesne, posebno dijalizne pacijente.

