Značajnija promjena vremena trebala bi uslijediti 6. februara, kada se očekuje snijeg u Bosni i kiša u Hercegovini.

Značajan pad teperatura, prema prognozi FHMZ-a, očekuje se od 7. februara sa jutarnjim temperaturama u Bosni od minus sedam do minus dva, na jugu od minus jedan do četiri stepena, a dnevne u Bosni od minus jedan do tri, a u Hercegovini od pet do devet stepeni Celzijusa, piše “Hayat“.

