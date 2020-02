BIHAMK: Magla ovoga jutra smanjuje vidljivost

Magla ovoga jutra smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega savjetujemo opreznu vožnju. Izdvajamo puteve u dolinama rijeka Bosne, Drine, Lašve, Save i Vrbasa, kao i puteve na području Sarajeva, Kupresa, Kiseljaka i Posušja. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog izvođenja neophodnih radova na prevoju Lanište na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac, danas od 09 do 16 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka zbog sanacionih radova do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dvije lokacije magistralnog puta Jablanica-Mostar do 16 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

