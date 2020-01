Od utorka preokret, dolazi “pakleni” februar

Ovaj vremenski obrazac će poslije toga dovesti do ekstremno visokih temperatura, pogotovo u južnom dijelu kontinenta.

Biće čak 15 stepeni toplije od normale, pa se očekuje da će termometar u živi rasti i do 25 stepeni!

Ovo je rezultat susreta dva fronta, od kojih je jedan onaj iznad juga Evrope, a drugi se širi iznad Atlantika i prostire prema Mediteranu.

Posebno će biti pogođen Balkan, i to već od utorka, dok će na zapadu Evrope tada vladati mnogo hladnije vrijeme, preose “Novosti“.

Temperature anomaly across Europe through early February – warm airmass is spread across much of our continent, become extremely warm early next week. Soon after, a cold outbreak develops from the north and pushes cold temperatures far south into the Mediterranean. Map: @wxcharts pic.twitter.com/CBVt4e6p5Y

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 31, 2020