Prognozu vremena za narednih nekoliko dana…

Jutarnja temperatura od -4 do do 8, a dnevna od 4 do 14°C.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne u Hercegovini je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -2 do 8, a dnevna do 16°C.

U subotu u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna od 9 do 15°C.

U nedjelju prijepodne pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama snijeg. Poslijepodne razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna do 13°C,piše Slobodnabosna

