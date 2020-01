Roditelji bošnjačke djece iz Srebrenice sutra protestuju zbog veličanja četnika u školi

Naime, u ponedjeljak je u “Prvoj osnovnoj“ školi u Srebrenici proslavljena slava “Sveti Savo“, a na društvenim mrežama su se pojavile fotografije učenika koji veličaju srpske nacionaliste “četnike“ u prostorijama škole.

Predsjednik Savjeta roditelja bošnjačke djece Mirnes Zahirović kaže da su na sastanku dogovorili na koji način da reaguju na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole.

“Ovo je bio skup nezadovoljni roditelja djece koja pohađaju „Prvu osnovnu“ školu u Srebrenici povodom posljednjih dešavanja koja su bila u školi. Za nas roditelje je to potpuno neprihvatljivo i mi ćemo sutra ispred škole održati jedan protest upozorenja na kršenje dječijih prava i diskriminaciju koja se događa u školi. Srebrenica je jedno jako osjetljivo mjesto i mi ne želimo upirati prstom u djecu koja su to uradila, a zna se odakle to dolazi, nama je žao te djece. Mi roditelji smo odgovorni za svu djecu i pokušat ćemo preko Savjeta roditelja da razgovaramo s roditeljima te djece i da se suočimo s njima i da vidimo jel oni žele takvu budućnost nama i njima. Imam osjećaj da to nije stav većine roditelja, nego da su djeca apsolutno manipulisana i da se oni pokušavaju iskoristiti u druge svrhe – kazao je Zahirović.

Pored protesta upozorenja, roditelji bošnjačke djece sutra će Upravi osnovne škole predati neke zahtjeva, a jedan od ključnih zahtjeva jeste da se formira savjet roditelja.

“Protest upozorenja sutra je samo jedan čas, jer ne želimo da djeca izostaju s nastave, i predat ćemo svoje zahtjeve. Jedan od ključnih zahtjeva i prvi jeste da se formira savjet roditelja koji ima određenu ulogu u radu škole i dat ćemo rok sedam dana da vidimo da li će neko da odgovori na naš zahtjev, ukoliko ne, mi ćemo se ponovo sastati i definisati sljedeće korake”, zaključio je Zahirović, prenosi “Fena”.

