BiH uskoro ulazi u NATO savez, Rusija i Srbija nisu uradili ništa

“Srbi u BiH su rekli svoje. Oni su u zadnjim događajima odredili svoju sudbinu da su u NATO alijansi, jer ANP je aktivacija MAP-a. Šta god ko pričao jasno je kao dan da je ANP, dokument koji je su potpisali Srbi iz BiH i njihovi lideri, potpuno identičan dokumetu koji je Crna Gora potpisala kada je ulazila u NATO, jer MAP je mapa puta ulaska u NATO, a ANP je aktivacija MAP-a”, objašnjava Trifunović.

On ističe da je nevjerovatno da su Rusija i Beograd tek tako prešli preko ANP-a. Dodaje da se usvajanjem ovog dokumenta Republika Srpska ništa više ne pita, nego se pita nivo BiH.

“A opet jedan čovjek tamo je na američkoj crnoj listi. Vjerovatno će to da istrguje tim, a ima dovoljno jake medije, dovoljno jake prste čak i ovdje da to na određen način neutrališe, ali je on “pravi Srbin, a ovi dugi su izdajnici”. Ja sam mu javno čestitao to da vi dođete na NATO tenku, srušite legalno izabranog predsjednika Poplašena, ustvari napravite puč”, rekao je Trufunović.

