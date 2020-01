Nagla promjena vremena: Stiže nam prava zima, bit će i snijega

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna uglavnom između 6 i 12, na jugu do 15 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u Hercegovini može pasti i malo kiše.

Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

Drugog dana radne sedmice u BiH će biti pretežno oblačno vrijeme. Kiša se najprije očekuje na području Hercegovine i zapadne Bosne. Krajem dana, padavine se očekuju i u ostalim dijelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom.

Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna uglavnom između 5 i 10, na jugu do 13 stepeni.

U srijedu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u centralnim dijelovima i na jugu može pasti i malo kiše. Na planinama i malo snijega.

Vjetar, slab do umjeren, a u Krajini na momente i pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna uglavnom između 5 i 10, na jugu do 13 stepeni, prenosi “Avaz“.

