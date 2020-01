BIHAMK: Zbog niske temperature upozoravamo na moguće nailaske na poledicu

Magla jutros smanjuje vidljivost na putevima: Zenica-Sarajevo, Jajce-Donji Vakuf-Bugojno i Novi Travnik-Bugojno-Kupres, te mjestimično uz rijeke Savu i Spreču. Zbog niske temperature upozoravamo na moguće nailaske na poledicu, naročito na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima. Skrećemo pažnju i na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka od 07 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava, uz 15-minutno propuštanje vozila. Poslije 16 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća na magistralnim putevima Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište).

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

