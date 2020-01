Kako je saopšteno, temperature vazduha biće nešto veće u odnosu na predhodnu sedmicu. Mraz nije isključen na visoravnima i visokim planinama, gdje je moguća i pojava snijega.

Jutarnje temperature vazduha varirat će između nula i četiri stepena u Bosni, na jugu BiH do sedam stepeni. Maksimalne temperature u Bosni do 10 stepeni i u Hercegovini do 14, saopšteno je, piše “N1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari