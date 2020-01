GODIŠNJICA SMRTI DŽEMALA BIJEDIĆA Volio je Bosnu i Hercegovinu, a najviše Velež

Bijedić je rođen 12. aprila 1917. godine u Mostaru. Bio je Džemal osoba kou su svi voljeli i sigurno je jedan od najomiljenijih političara u historiji naše zemlje, prenosi nap.

Nesreća u kojoj je stradao bračni par Bijedić nikada nije do kraja razriješena. Porodica je više puta pokušavala doći do dokumenata, koji se nalaze u Beogradu, ali im to nije odzvoljeno.

Predstavnici SDP-a danas su odali počast jednoj od najznačajnijih ličnosti političke historije BiH.

Zastupnici ove stranku u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i Irfan Čengić, te ministar rada, socijalne politike, raseljenih i izbjeglica u Vladi KS Malik Garibija odali su počast Bijediću na sarajevskom groblju Bare.

“Veliki državnik, koji je ovu zemlju volio, zbog čega je gradio škole, domove kulture, stvarao radna mjesta…”, napisao je Čengić na Twitter nalogu.

Poruku je objavila i Prlić: “Volio je Bosnu i Hercegovinu, Hercegovinu malo više, a Velež najviše”.

