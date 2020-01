Snijeg ponovo stiže u Bosnu i Hercegovinu

Kako navode meteorolozi, snijeg će padati u noći sa subote na nedjelju. U nastavku je prognoza za predstojeća tri dana.

U petak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno vedro. U ostatku Bosne će preovladavati magla i niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -5 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 9, na jugu od 9 do 14 °C.

U subotu na sjeveru zemlje, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i niskom naoblakom. U ostalim područjima sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 12 °C.

U nedjelju u Bosni oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno sa slabom susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 11 °C.

U ponedjeljak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne sunčano. U ostatku Bosne oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 6 do 11 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “N1“.

