U ostalim područjima sunčano. Vjetar slab promenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -5 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 9, na jugu od 9 do 14 °C.

U Sarajevu magla u nižim i padinskim dijelovima grada, a u višim, uglavnom, sunčano. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 4 °C, saopćeno je,piše N1

Loading..

loading...

Facebook komentari