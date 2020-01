Pretežno vedro u Bosni i Hercegovini, temperature i do 14 stepeni Celzijusa

Jutarnja temperatura vazduha uglavnom od -3 do 3, na jugu od 2 do 8, a dnevna temperatura uglavnom između 4 i 10, na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa.

Temperature u gradovima BiH jutros u 7 sati:

Sarajevo 2ºC

Banjaluka 5ºC

Bijeljina 5ºC

Bihać 9ºC

Livno 3ºC

Mostar 10ºC

Zenica 4ºC

Trebinje 10ºC

