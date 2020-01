Milorad Dodik: “Za mene je uvreda kad me u Beogradu pitaju ‘šta ima u Bosni’? – Mi nismo nikakvi bosanski Srbi”

Milorad Dodik je za magazin “Sedmica” Prvog progama Radio Beograda rekao da su ljudi u Srpskoj naučili da “bez države nema slobode za Srbe“.

– To vidimo bilo gdje – danas u Crnoj Gori, Federaciji, Hrvatskoj, bilo gdje. Tamo gdje Srbi nisu imali državu oni su i stradali, tako se stradalo u Drugom svjetskom ratu gdje smo ostali u okviru, odnosno nasilno, Nezavisne države Hrvatske gdje je pogron Srba bio tog obima da je gotovo ukupno stanovništvo bilo ugroženo egzekucijama, ubistvima i tako dalje. I, mi to savršeno dobro znamo – rekao je Dodik.

Niko, kaže, ne treba da “sumnja u naše uvjerenje da je Republika Srpska trajna, nedodirljiva i da više nego ikada razumijemo da je ona danas izraz naše volje i da zavisi od nas samih“.

– Mi smo dio jedinstvenog srpskog naroda, gdje god se on nalazio. Mi nismo nikakvi bosanski Srbi i ako hoće neko da nas uvrijedi ovdje onda nas tako može nazvati, jednako, kao i kad dođem u Beograd kad me neko pita: ‘Šta ima u Bosni’ to mi je uvreda. Јa dolazim iz Republike Srpske i ovdje predstavljam ovaj narod koji je ponosan što pripada jedinstvenom srpskom narodu i mi živimo jedinstven identitet – istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

Ponovio je da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini zato što mora, a ne zato što hoće.

