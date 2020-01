U Bosni će danas preovladavati oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka između -5 i 1, a najviša dnevna do 12 stepeni.

U ponedjeljak u Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama sunčano. Jutarnja temperatura zraka između -5 i 0, a najviša dnevna do 13 stepena.

U utorak u Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Hercegovini umjereno oblačno. Jutarnja temperatura zraka između -5 i 0, a najviša dnevna do 13 stepeni.

U srijedu u Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka između -4 i 1, a najviša dnevna do 15 stepeni,prenosi Avaz

Loading..

loading...

Facebook komentari