Ko će nas liječiti? Iz BiH u Njemačku otišlo preko 5.000 zdravstvenih radnika

Kraj 2019.godine donio je i zvaničnu informaciju o tome koliko je u toj godini medicinskog kadra napustilo BiH. I nije malo. Otkako je Vijeće ministara BiH potpisalo ugovor sa SR Njemačkom oko zapošljavanje medicinskog kadra sa srednjom školom, Bosnu i Hercegovinu je od 2013.godine do danas slovom i brojem napustilo 5.235 medicinskih radnika.

No zabrinjavajuća je informacija, a što tvrde iz Državne agencije za zapošljavanje, jeste da mlade osobe ciljano upisuju srednje medicinske škole s težnjom da napuste BiH.

“Odlaze mladi ljudi koji su upisali srednju medicinsku školu u BiH s ciljem da odu u Njemačku. To su ljudi koji nisu ni imali namjeru da rade na našem tržištu rada. Uslov za takvo nešto je Srednja medicinska škola u BiH i položen stručni ispit u BiH. Da bi se stručni ispit oložio, neophodno je minimalno šest mjeseci rada u struci”, kazao je za “Hayat” glasnogovornik državne Agencije za zapošljavanje Boris Pupić.

Njemačkoj i u ovom trenutku silno trebaju medicinski radnici. Njihova pozicija u Njemačkoj je među najdeficitarnijim. Primjenom novog Zakona o zapošljavanju koji stupa na snagu 1.marta 2020.godine, Njemačka se trenutno zbog nedostatka radne snage, nalazi u privrednom gubitku, i potrebno im je oko milion radnika. Novim zakonom bi se umnogome olakšao odlazak i zapošljavanje ljudi iz tzv trećih zemalja, odnosno zemalja koje nisu članice EU. Takva je BiH, takva je Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo itd.

Stručnjaci upozoravaju da bi primjena ovog Zakona imala snažne posljedice na zemlje Zapadnog Balkana. Status tražioca posla iz npr BiH koja nije članica EU bio bi jednak tražiocu posla iz npr Francuske, Rumunije, Hrvatske koje su članice EU. U prijevodu, postoji opravdan strah da bi zemlje kao što su BiH, Srbija,Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo, mogle ostati bez velikog broja radno sposobnog stanovništva koji bi za mnogo veću platu otišao u Njemačku.

Posebno se to odnosi na zdravstveni sektor u BiH. Odlazili su medicinari i ranije, ali posljednjih godina to više nije simboličan odlazak, već masovni. Napuštaju se Domovi zdravlja, Klinički centri.

Najnevjerovatniji primjer odlaska iz BiH u Njemačku uradio je delegat Doma naroda FBIH Slaviša Mihajlović. Mihajlović je po struci doktor medicine – specijalizant hirurgije, a radio je kao ljekar opšte medicine, u Drvaru je bio šef službe Hitne pomoći. On je prvi i do sada jedini primjer jednog političkog funkcionera koji je u toku svog mandata digao sidro i otišao u Njemačku. Platu, paušale i sve ostale beneficije je dobijao, iako više od pola mandata nije bio prisutan na sjednicama Doma naroda FBIH. Kakav je to primjer dao Mihajlović svojim odlaskom? Ko će liječiti građane BiH ako se nastavi trend odlazaka medicinskih radnika u Njemačku?

