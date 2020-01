Prognoze potvrdile: U BiH stiže prvi obilniji snijeg

U ostatku naše zemlje sunčano. U Bosni po kotlinama može biti magle i sumaglice. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -2 do 3, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 6 do 11 °C.

U petak će biti sunčano. Po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 1 do 4, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C.

U subotu se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 °C.

AccuWeather (AW) nam najavljuje malo veće sniježne padavine 11. januara. Također, snijeg bi nam mogao padati i 14, 15. i 16. januara, i, još malo, 19. januara, prenose bh. mediji.

Najniža temperatura koju AW najavljuje je minus 10, i to ujutro 21. januara, a najviša je krajem januara – bit će 7 stepeni.

Loading..

loading...

Facebook komentari