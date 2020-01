ČETNIČKO ORGIJANJE: Da li će Tužilaštvo konačno reagovati?

Piše: Alem Karamešić

“Sve ovo što smo mogli da vidimo i u Potočarima i u Višegradu u najmanju ruku ima obilježja krivičnog djela izazivanja vjerske, nacionalne, rasne mržnje i netrpeljivosti. To je krivično djelo propisano krivičnim zakonom BiH”, izjavio je Šefik Džaferović član Predsjedništva BiH.

“Zato se i ponavlja jer nema reakcije. Normalno bi bilo da pravosuđe reaguje a sve do tad ovo će se ponavljati. Neka reagiraju, to im je posao i za to dobijaju plaću”, zaključio je Džaferović, prenosi “Hayat“.

Slično razmišlja i potpredsjednik FBiH Milan Dunović. Smatra da se ovakvim postupcima pokušava narušiti multietičnost svakog dijela BiH i zapravo se sije strah što sigurno nije dobra poruka za budućnost BiH.

“Svi narodi trebaju biti ravnopravni, a ovo su radnje kojima se to negira”, smatra Dunović.

Na potezu je dakle, Tužilaštvo BiH ali s obzirom na dosadašnja iskustva i ignorisanje brojnih drugih događaja gdje je također bilo materijala za procesuiranje, gotovo je sigurno da će i ovaj put zažmiriti i gurnuti pod tepih krupne stvari.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari