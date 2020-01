Radivoje Krulj: “Bitno se truditi da živimo ljudskost, svaki čovjek je dobar u suštini”

Kako je kazao, za sebe ne može tvrditi da je vjernik, piše “N1“.

Upitan kakvu bi “dijagnozu” dao za Bosance i Hercegovce u ovom trenutku i da li smo dobri ljudi, kazao je:

“Dobri smo mi ljudi, ali čovjek kao čovjek ima tu prolaznost. U ovakve dane kao što je Božić, kada Bog dolazi među nas i daje nam neprolaznost, onda je to posebno dobro istaći u te dane. U suštini svaki čovjek je dobar, sve zavisi od toga kako primamo ono što nam je dato i što nam je darovano i kako to koristimo. Ako to upotrebljavamo, onda se razvijamo u toj dobroti a ako je zloupotrebljavamo, nažalost onda smo u velikom iskušenju“.

“Svaki čovjek se kreće između to dvoje i jako je bitno kada padnemo, kada smo u problemu i grijehu da se imamo za šta uhvatiti, a kud bi se bolje uhvatili nego za Boga koji postaje čovjek“, dodao je.

Paroh mostarski Radivoje Krulj ističe da je jako bitno da se trudimo živjeti ljudskost.

“Jako je bitno da se trudimo da živimo ljudskost. Bilo koji čovjek, ako formalno ispunjava sve što vjera propisuje ali ako nema ljudskosti i ne voli čovjeka, laže da voli Boga. Svaki čovjek koji kaže da voli Boga, a mrzi bilo kog čovjeka, on je zaista lažan. Bojim se da smo i tu nekako malo licemjerni. Ne znam, ja za sebe ne mogu reći da sam vjernik, ono sto posto“.

