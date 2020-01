Objavljena vaktija za 2020. godinu: Kada nastupa ramazan, te kad su bajrami

Prva od četiri odabrane noći, Lejletul-regaib bit će obilježena 27. februara 2020. godine, piše “Avaz“.

U subotu, 21. marta, održat će se Lejletu’l-miradž, noć u kojoj je poslanik Muhammed a.s. uzdignut do mjesta do kojeg nikad niko od ljudi ni prije ni poslije njega nije stigao. To se dogodilo 27. noći mjeseca redžeba 621. godine i gdje je, prema Svetoj knjizi, razgovarao s Bogom.

Noć koja najavljuje dolazak ramazana, Lejletul-berat, bit će obilježena u utorak, 7. aprila. To je noć u kojoj meleci počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu.

Sveti mjesec, ramazan počinje u petak, 24. aprila. To je mjesec obaveznoga posta za sve punoljetne, zdrave muslimane koji nisu na putu, koji nekad ima 29, a nekad 30 dana.

Najodabranija noć prema muslimanskom vjerovanju, Lejletul-kadr, bit će obilježena u utorak, 19. maja 2020. godine. Lejletul-kadr je noć vrijednija od hiljadu mjeseci, a u njoj je počela objava Kur’ana.

Prvi dan Ramazanskog bajrama nastupit će 24. maja 2020. godine, dok će Dan šehida biti obilježen 25. maja.

Dan Arefata, hodočašća K’abe u Meki, bit će obilježen u četvrtak, 30. jula. To je dan kada hodočasnici iz cijelog svijeta posjećuju brdo iznad Meke i na njemu mole za svoje najbliže.

Kurban-bajram će nastupiti u petak 31. jula. Kurban-bajram traje 4 dana.

Nova hidžretska godina odnosno obilježavanje preseljenja muslimana iz Mekke u Medinu, bit će obilježena u četvrtak, 20. avgusta.

