Kraljica Elizabeta II dvoje Bosanaca uvrstila u red Britanske imperije

Oni su prepoznali doprinos Adise Azapagić i Safeta Vukalića za to društvo.

Profesorica Adisa Azapagić nagrađena je priznanjem Member of the Order of the British Empire (MBE) – članom Reda Britanske imperije. Ona je redovna profesorica – istraživač hemije na Univerzitetet Manchester, porijeklom je iz Tuzle.

Safet Vukalić iz Londona nagrađen je British Empire Medal (BEM) – Britanskom kraljevskom medaljom za rad na educiranju britanskog društva o genocidu u Srebrenici. Safet Vukalić porijeklom je iz Prijedora – saopćio je BHDINFODESK.

Shodno tradiciji, kraljica Elizabeta ll za novogodišnje praznike dodjeljuje nagrade najzaslužnijim građanima, prenosi “Hayat“.

